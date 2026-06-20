（台北中央社）中央気象署（気象庁）は20日、グアム西方の熱帯低気圧が軽度台風（台湾基準）の台風7号に変わったと発表した。午後2時現在、台湾本島最南端ガランピ（鵝鑾鼻）の東南東の海上を時速23キロで西に進んでいる。今後は速度を23キロから27キロに上げながら西北西に進んでフィリピン北東の海上に達する見込み。中度台風に発達する可能性が高く、25日には台湾に最も接近する恐れがあるとした。台風7号の中心気圧は990ヘクト