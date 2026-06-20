日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、メキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。このモンテレイで事前合宿を張り、暑熱対策をした日本代表だが、その時とは比べものにならないほど気温が上昇。移動した18日は40度近くまで上がった。一方で、19日には道路が冠水するほどの雷雨となり、その影響下かチームバスが渋滞に巻き込まれ、練習開始が30分以上遅れる事態となった。 そ