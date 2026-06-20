20日、山口県防府市の道の駅でハモのイベント「ハモフェス」がおこなわれ多くの人で賑わいました。道の駅 潮彩市場防府でおこなわれた「ハモフェス2026」このイベントは、全国トップクラスの漁獲量を誇る防府自慢のハモをもっと身近に感じてもらおうと旬のこの時期に毎年行われています。会場では、恒例の人気商品「はも特製弁当」や「ハモっけバーガー」が並び、来場者らは長蛇の列をつくっていました。（来場者は）