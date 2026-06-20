MLBロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、自身のInstagramを更新。第2子誕生を報告した。 【画像】大谷翔平Instagramを更新 大谷は投稿で真美子夫人と連名で、無事に生まれたことへの感謝を示していて、写真も添えて近況を伝えた。 大谷は19日（同20日）から産休に入り、同日のオリオールズ戦を欠場した。球団は「大谷翔平はパタニティリーブ（産休）でチームを