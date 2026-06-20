歌手の和田アキ子が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。6月9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒さんの夫である勝新太郎さんとの思い出を詳しく振り返った。 和田は、もともと夫の勝さんとの付き合いが古く、それで中村さんも親しくなったという。この点について番組で垣花正パーソナリティーがリ