【ワシントン＝池田慶太】米国のオバマ元大統領の功績をたたえる「オバマ大統領センター」がイリノイ州シカゴに完成し、１９日から一般公開が始まった。オバマ氏はミシェル夫人とともに児童書の読み聞かせなどのイベントに参加した。米国の歴代大統領は退任後に大統領図書館を開設し、在職時の全記録を保存・公開することが通例となっている。オバマ氏の場合、記録の９割以上がデジタル化されていることから、センターは資料を