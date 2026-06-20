カブス・今永昇太投手の次回登板が、21日午後1時20分（日本時間22日午前3時20分）開始の本拠地でのブルージェイズ戦に決定した。球団が19日（同20日）に発表した。セ・リーグでは数多く対戦したブ軍・岡本和真とはメジャー初対決となる。今永は今季、15試合に先発して4勝6敗、防御率4・26。ここ7試合、白星から遠ざかっており、5月7日のレッズ戦以来となる5勝目を狙う。