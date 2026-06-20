「日本ハム７−１０ソフトバンク」（２０日、エスコンフィールド）日本ハムが今季６度目、カード別では同４度目の２桁失点を喫し、連勝は２でストップ。貯金は７となった。試合後、新庄監督が異例の行動に出た。ベンチを出て、ソフトバンクベンチに歩いていくと、右手をあげて小久保監督を呼び出して話し合った。新庄監督が何かを訴え、小久保監督がうなずく様子があった。五回の日本ハムの攻撃、１死一、二塁の場面のマル