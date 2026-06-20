オリオールズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間20日、インスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。現地19日に球団が育休取得を発表し、同日のオリオールズ戦を欠場していた。試合には6-5で勝利。会見でデーブ・ロバーツ監督が、この日の裏側を明かした。この日のスタメンが発表された直後、球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている。週末のどこかの試合で