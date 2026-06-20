１月に「あじさい坂」でデビューした新人演歌歌手の平山花羽が２０日、栃木市の太平山神社で開催中の「とちぎあじさいまつり」で歌唱イベントを行った。栃木市出身の平山は、デビュー曲のモチーフとなった神社参道の「あじさい坂」で４曲を歌唱。小雨模様の天気だったが「雨はあじさいとセットになるととってもステキなんです」と笑みをみせた。子どものころから何度となく訪れていたあこがれの地でのステージに「こんなに幸せ