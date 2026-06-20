【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・井上温大―中日・柳裕也（１４時・東京ドーム）◆ヤクルト・高橋奎二―広島・岡本駿（１３時３０分・神宮）◆ＤｅＮＡ・尾形崇斗―阪神・高橋遥人（１８時１５分・横浜）【パ・リーグ】◆日本ハム・柴田獅子―ソフトバンク・前田悠伍（１３時・エスコンフィールド）◆ロッテ・小島和哉―楽天・藤井聖（１７時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・九里亜蓮―西武・渡辺勇太朗（１３時