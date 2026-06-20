西武は８月１８日に東京ドームで開催するオリックス戦に、８人組ガールズグループ「Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ」が来場し、試合前のミニライブを含むスペシャルパフォーマンスに出演すると発表した。「Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔ」は、韓国の最大手芸能事務所のＳＭエンターテインメントから、「ａｅｓｐａ」以来５年ぶりにデビューを飾ったガールズグループ。当日は、一部の座席をのぞく来場者全員に、右袖にクレディセゾンの