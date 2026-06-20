「サリーは待っていてくれる、一緒に歩くには俺が遅すぎるとわかっていても」【写真】この記事の写真を見る（6枚）オアシスの『ドント・ルック・バック・イン・アンガー』がイギリスでシングルカットされたのは1996年、日本で『名探偵コナン』のアニメ放送が始まった年だった。もうこの世にはいない女性のことを回想しながら、「怒りをこめて振り返らないでと、俺にはそう聞こえたよ」と歌う歌詞は、リリースから20年以上経って