KOSE雪肌精公式が20日、インスタグラムのストーリーズを更新。同日、第2子の誕生を報告したドジャース大谷翔平投手（31）を祝福した。公式アカウントでは「大谷翔平選手第二子のご誕生おめでとうございます」と祝福。そして「お子さまとご家族の新たな生活が明るくあたたかいものでありますよう心よりお祈りしております」とメッセージをつづり、大谷が出演しているCMの動画を添えた。