学生落語日本一を決める「学生落語選手権大会可楽杯」が開催され、桜咲朱音が優勝に輝いた。その若さから想像できない円熟した芸で観客のほか、当代一の落語家阿良川一生を始めとする審査員たちをも魅了した。【画像】落語大会優勝した暴れる朱音『あかね噺』場面カット13日に放送されたアニメ『あかね噺』（テレビ朝日系 毎週土曜午後11時30分）で、数話に渡って繰り広げられていた学生落語選手権大会 可楽杯に決着が付き、