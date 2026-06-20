女子プロレスのスターダムは20日、国立代々木競技場第2体育館で「STARDOMTHECONVERSION2026」を行った。出戻りの林下詩美とスターライト・キッド、天咲光由、AZMは8人タッグでHATE軍のビー・プレストリー、小波、上谷沙弥、7カ月ぶりに復帰した渡辺桃が対戦。試合はAZMと渡辺が先発。天咲との連係もHATE軍が場外戦を仕掛ける。渡辺は林下を椅子攻撃。リングに戻るとAZMを痛めつけた。5分すぎ、上谷とSキッドが対戦。Sキ