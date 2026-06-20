1月に「あじさい坂」で歌手デビューした平山花羽（27）が20日、故郷の栃木市の太平山県立自然公園で行われた「とちぎあじさいまつり」で歌唱イベントを行った。デビュー曲は同所にある「あじさい坂」がモチーフ。約2500株のあじさいが色鮮やかに咲き誇る夏の風物詩目当てに、毎年多くの観光客が訪れている。小雨の降る中、新曲やカップリング曲「自慢の栃木」などを歌唱。集まった地元ファンらに「『聞けば元気。歌えば笑顔、さわ