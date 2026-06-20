韓国の女子バスケットボールリーグWKBLのウリ銀行に移籍が決まった元ENEOSサンフラワーズの藤本愛瑚（26）が20日、新天地の韓国に向けて出発した。【写真を見る】家族に見送られる藤本地元の徳島阿波おどり空港には、元バレーボール日本代表の母・山内（旧姓）美加さんと女子バスケットボールの富士通に所属する姉の愛妃さんが見送りに。父の元プロ野球選手の藤本俊彦さんは都合がつかず、来られなかったがアスリート一家で育った