1月に歌手デビューをした平山花羽（27）が20日、故郷の栃木市のお祭り「とちぎあじさいまつり」で歌唱イベントを行い、その後に19年から約5年間働いた岩下食品でミニライブを開催した。「念願でした。今日は元の職場で歌うことができてすごくうれしい」と喜びを明かし、岩下食品の公式キャラクター「イワシカちゃん」とも久々に再会して笑みを見せた。岩下和了社長（60）は「歌手デビューおめでとうございます。『岩下の新生姜』の