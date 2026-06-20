三笘薫が所属するプレミアリーグのブライトンがDFの獲得を検討している。ターゲットは同リーグのトッテナムに所属するクロアチア代表のルカ・ヴシュコヴィッチ。19歳のCBで、その実力は折り紙付き。世代別のクロアチア代表に選ばれており、昨年フル代表デビューを飾った。その後も継続して招集され、19歳ながら今回のW杯メンバーに選ばれた。先日のイングランド戦ではマンチェスター・シティのヨシュコ・グヴァルディオルらととも