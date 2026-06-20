きのう（19日）香川県に住む女性の携帯電話にメッセージを送信し、脅迫した疑いで、香川県琴平町の男がきょう（20日）逮捕されました。 脅迫の容疑で逮捕されたのは、香川県琴平町のタクシー運転手の男（61）です。警察によりますと、男はきのう（19日）午後8時33分ごろから午後9時16分ごろまでの間、香川県に住む40代の女性の携帯電話に、アプリを使って「大量殺人なんかして自殺したらお前達にレッテル貼れるし、気