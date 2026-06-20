パリ・サンジェルマンに所属するポルトガル代表MFジョアン・ネベスの発言が、国内で議論を呼んでいるようだ。ポルトガル代表は2026年ワールドカップのグループリーグ初戦でコンゴ代表と対戦したが、1-1の引き分けに終わった。優勝候補の一角と目されていたチームだけに、国内では厳しい批判が巻き起こっている。その中で注目を集めているのが、試合後にネベスが語ったアル・ナスル所属のFWクリスティアーノ・ロナウドについてのコ