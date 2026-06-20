「北陸地方が梅雨入りしたとみられる」と気象台が20日午前、発表しました。石川県内は20日夜から21日明け方にかけて、雷を伴って激しい雨が降るところがあります。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。20日午後2時ごろの金沢城公園の様子です。激しく雨が打ちつけました。20日午後6時現在、石川県内全域には「レベル2の大雨・雷注意報」が発表されています。雨の予想です。20日午後6時