西武鉄道と西武では、シリーズ記念乗車券「栗山巧ＬｅｇｅｎｄＨｉｓｔｏｒｙ１ＤａｙＰａｓｓ第２弾『キャプテンの証』」を６月２６日から発売すると発表した。シリーズは３部構成で、２００２年の入団から現在に至るまでの２５年間を振り返ることのできるデザインとした記念乗車券となっている。今回は２００８年〜２０１７年の栗山選手をイメージした「第２弾『キャプテンの証』」を発売。これは、２００８年に背番号