第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の岐阜大会の組み合わせ抽選会が２０日、関市内で行われた。４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は２８日に行われる。甲子園経験者が多く残り春夏連続の聖地を狙う大垣日大、昨夏の覇者で今春東海大会Ｖの県岐阜商、プロ注目右腕・鈴木悠悟投手（３年）を擁する中京の３強が軸。昨秋３位の岐阜城北や同４強の関商工、今春３位の帝京大可児も戦力がそろってお