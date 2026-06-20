元日向坂４６で俳優の齊藤京子が２０日、都内で、初主演映画「恋愛裁判」のＢｌｕ−ｒａｙ＆ＤＶＤ発売記念イベントを開催。アイドル時代の思い出を振り返った。同作は女性アイドルの「恋愛禁止ルール」をテーマにした社会派作品となっており、齊藤は「（日向坂を）卒業して最初にいただいたお仕事で、アイドルの禁断の内容だなって衝撃を受けた。大丈夫かなって思ってました」と告白。それでも、「卒業する時に、『生まれ変わ