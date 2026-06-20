◆東海高校総体女子サッカー▽リーグ戦藤枝順心（静岡）９―０帝京大可児（岐阜）（２０日、静岡・ゆめりあ球技場）全国切符を懸けた戦いが雨の中で開幕。東海４県の優勝校がリーグ戦を行い、上位２校が切符をつかむ。２年ぶり出場の藤枝順心（静岡）は帝京大可児（岐阜）と対戦し、９―０で大勝した。先制点は前半４分。ＤＦ内野紗来（さら、３年）のＣＫに、ファーサイドでＦＷ西梨恋（りこ、２年）が頭を合わせて決める