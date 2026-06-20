元ＴＢＳアナウンサーでフリーの宇垣美里が、人気番組初登場を報告した。１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演した宇垣は、２０日に更新されたマネジャーによるインスタグラムアカウントを更新。スタジオのセットを背景に、初夏をテーマにした番組テーマにぴったりなシースルー、青のロングキャミワンピースを着用したオフショットをアップした。この投稿にファンからは「め