「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）マリーゴールドを退団し、古巣に参戦している林下詩美が上谷沙弥と久々に肌を合わせ、直接３カウントを奪った。試合後にはスターダムへの正式入団を発表した。かつて自ら率いたユニット・Ｑｕｅｅｎ’ｓＱｕｅｓｔ（クイーンズクエスト）のＡＺＭ、天咲光由、そしてスターライト・キッドと組み、上谷、７カ月ぶりに復帰した渡辺桃、小波、ビー・プレ