◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２０日・横浜）横浜スタジアムで午後６時１５分から予定されていたＤｅＮＡ・阪神戦は雨のため中止となった。中止に伴い相川監督が取材に応じた。この日先発が予定されていた東克樹投手は次のカードでの登板予定となり、２１日の阪神戦（同）では尾形崇斗投手が先発することになり「コンディションもそうですし、チームの戦略的なところもありますし、いろいろ考えた中でその選択をし