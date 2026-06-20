◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２０日・横浜）ＤｅＮＡの尾形崇斗投手が２１日の阪神戦（横浜）でセ・リーグ相手に初先発する。相手打線について「非常に打つチームだなと思いますし、交流戦同様に本当に強いスイングをしてくるバッターが多い」と警戒。前回登板となった１４日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）では６四死球と安定せず「一回基本に戻って自分のピッチングを忘れないようにやっていきたいと」修正に務めた。