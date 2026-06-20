武雄競輪場のF2ミッドナイト「オッズパーク杯」が21日、開幕する。20日は前検が行われた。1月いわき平の最終日一般戦でデビュー初勝利を飾った赤池七虹（ななこ、23＝静岡）が、さわやかな笑顔とともに登場。「まだまだ脚力不足ですけど、もうちょいなんです。勝ち上がりで結果を残せるよう頑張りたい」と笑顔でコメントした。普段は久米詩、鈴木奈央らと練習して地力向上に励むレインボー娘。昨年12月以来の武雄バンクで