DECORTE（コスメデコルテ）公式が20日、インスタグラムを更新。同日、第2子の誕生を報告した、ドジャース大谷翔平投手（31）を祝福した。公式アカウントでは「大谷翔平選手、第2子ご誕生おめでとうございます。ご家族のもとに訪れた大きな喜びと幸せに、心より祝福をお贈りいたします。」と祝福した。そして「新しいご家族という至高の宝物を迎えられた大谷選手の未来が、よりいっそう美しく紡がれていきますように。コスメデコル