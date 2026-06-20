父が亡くなった後、銀行に連絡すると口座が凍結されます。凍結されると、預金の引き出しや振り込み、引き落としができなくなるため、葬儀費用をどう支払うか不安になるでしょう。 以前は、遺産分割が終わるまで相続人単独で預金を引き出すことが難しい場面が多くありました。しかし現在は、一定の範囲で相続人が単独で預貯金を払い戻せる制度があります。必ず相続人全員の同意が必要とは限りませんが、上限や必要書類があり