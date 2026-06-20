アニメ「名探偵コナン」でおなじみの毛利小五郎。彼が事件現場へ向かう際によく運転しているレンタカーは、なぜか毎回のように大破するトラブルに見舞われています。 ここで気になるのが、一体どれだけの弁償金を支払っているのか、そして愛用の「アルファード」を実際に購入して維持したらいくらかかるのかというお金の話です。元ディーラー勤務の筆者が、レンタカーの補償やリアルな維持費