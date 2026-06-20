体操女子で日本代表最年長の杉原愛子（２６＝ＴＲｙＡＳ）は、サッカー北中米Ｗ杯からパワーをもらっている。２５日に開幕するアジア選手権（中国）は、シニア初代表の西山実沙（１５＝なんばク）ら１０代の選手が多く名を連ねている。２０日に都内で行われた試技会後の取材で、杉原は「チームの雰囲気も日に日に良くなっている。チームとしての意識を高めていきたいし、一番年上としてできることはやっていきたい」と力強く語