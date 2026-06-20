巨人の浅野翔吾外野手（２１）が２０日の中日戦（東京ドーム）に「８番・左翼」で先発出場。一軍昇格即スタメンで、待望の今季１号ソロを放った。０―０の３回、先頭で迎えた第１打席。中日・大野に対し、カウント１―１から３球目、内角のカットボールを捉えると、打球速度１７８キロの鮮烈な一発が左翼スタンドに叩き込まれた。５月２３日に今季初の昇格も、わずか１０打席で二軍に出戻った。「守備、走塁、バッティングも