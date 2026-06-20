『クロウ/飛翔伝説』が30年の時を経てリブートされた『ザ・クロウ』のブルーレイ＋DVDが2026年10月7日に発売となる。価格は6,160円。『ザ・クロウ』のブルーレイ＋DVDが10月7日に発売『ザ・クロウ』は、ジェームズ・オバー原作のコミック"The Crow"を実写映画化した1994年の映画『クロウ/飛翔伝説』のリブート版。『クロウ/飛翔伝説』では、主演のブランドン・リーは撮影中に事故で死亡したこともあって、長きに亘って「呪われた映