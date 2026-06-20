メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市神岡町にある重力波観測研究施設「KAGRA」が一般向けに特別公開されました。 「（特別公開は）9年ぶりになったそうです。非常に貴重な機会になるかと思います」（梶田隆章さん） 「ＫＡＧＲＡ」は物体が動いたときに宇宙空間に伝わる重力波をとらえる観測施設で、東京大学宇宙線研究所などがブラックホールや超新星爆発など宇宙の大規模な変化を研究しています。 2