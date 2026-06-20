メ～テレ（名古屋テレビ） 正午ごろ、岐阜市のコインランドリーに軽自動車が突っ込む事故があり、店内にいた女性が軽いけがをしました。 警察によりますと20日正午すぎ、岐阜市福富天神前のコインランドリーで79歳の女性が軽自動車をバックで駐車しようとして、そのまま店舗に突っ込みました。 この事故で飛び散った窓ガラスが店内にいた50代の女性客の腕に当たり軽いけがをしました。 警察の聞き