メ～テレ（名古屋テレビ） 鉄道の忘れ物で一番多い傘を使った珍しい広告があすから名鉄電車に登場します。 車両の天井から吊るされているのは忘れ物のビニール傘を使った広告でオバケのキャラクターが置き去りにされた傘たちの恨めしい気持ちを表現しています。 これは名古屋鉄道などが乗客の忘れ物を減らそうと特別編成した車両「ゴーストレイン」です。 梅雨の時期は多い日で1日に300本以