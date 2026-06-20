【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の真中まなが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】ふるっぱーメンバー「頭身すごい」ミニ丈ワンピ姿◆真中まな、ミニ丈ワンピ姿披露真中はストライプ柄のミニ丈ワンピースに身を包みランウェイを闊歩。肩まわりにあしらわれたフリルが華やかさを添え、足元はブ