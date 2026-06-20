【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】2児の母「今日好き」美女「脚長い」オーラ放つ◆重川茉弥、上品な装い披露重川は、美しいデコルテが際立つゴージャスなドレスを身にまとい、ランウェイを闊歩