20日午後、福岡県宗像市で団地の一室を焼く火事があり、女性1人が意識不明の重体です。20日午後4時すぎ、福岡県宗像市の日の里団地で「5階部分が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火は、およそ2時間後に消し止められましたが団地の5階の一室を焼きました。この部屋から女性1人が救助され病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察によりますと、この部屋には50代の女性1人が住んでいるとみられてい