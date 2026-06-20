アメリカのトランプ大統領は19日、カタールから贈呈され、新たに大統領専用機として使われる予定の機体を披露しました。トランプ大統領は19日、新たに大統領専用機「エアフォース・ワン」として使うことを予定している、ボーイング747型機を披露しました。トランプ大統領「このような機体は二度とない。非常にユニークで、世界で最も豪華な飛行機とされている」この機体は去年カタールから贈られた物で、およそ4億ドル、日本円でお