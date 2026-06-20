楽天は20日のロッテ戦（ZOZOマリン）が雨天中止となった。先発予定だった岸孝之はスライドせず、21日の同戦は藤井聖が先発することになった。今季ここまで登板した5試合全てで初回に失点。左腕は「毎度、同じことを繰り返しているんで。そろそろしっかり抑えたい」と鬼門突破を誓った。吉井理人新監督が就任してから初の登板。自身が好投すれば指揮官に初勝利をプレゼントすることにもなるだけに「その思いも、もの凄く強い