「日本ハム７−１０ソフトバンク」（２０日、エスコンフィールド）日本ハムが今季６度目、カード別では同４度目の２桁失点を喫し、連勝は２でストップ。貯金は７となった。試合後、新庄監督は五回のレイエスの走塁を巡り、ソフトバンク捕手の海野が指摘した問題について、小久保監督と話し合いを行った。異例の行動だった。新庄監督は、試合後、ベンチを出て、ソフトバンクベンチの方向に歩いていくと、右手をあげて小久保監