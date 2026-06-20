◇第97回都市対抗野球大会東北地区2次予選第2代表決定トーナメント1回戦TDK11―1エフコムBC（2026年6月20日県営あづま）TDK・佐藤亜蓮が先発としての役割を果たした。5回を投げ2安打無失点。4奪三振、無四球の好投で相手打線に三塁を踏ませず、チームを第2代表決定トーナメント2回戦へと導いた。「昨日（19日）負けて、もう負けられない状況だったので、しっかり勢いづけられるようなピッチングをする気持ちでした。相手