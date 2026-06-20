チュニジア新監督は「並々ならぬ努力をしなければならない」【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】１次リーグＦ組の第２戦、日本―チュニジア戦の前日記者会見が１９日、試合会場で行われ、両チームの監督らが意気込みを語った。日本は初戦、強豪オランダと引き分けに持ち込み、雰囲気は上向き。だが森保監督は「誰も満足していないし、オランダ戦の戦いが、このチュニジア戦の勝利を約束してくれるわけではない」と強調した。チ