体験型のエンターテインメント万博『GiGO EXPO 2026』が20日と21日の2日間、東京・ベルサール秋葉原にて開催。20日にTVアニメ『ラーメン赤猫』スペシャルトークステージが実施され、文蔵役の津田健次郎、社珠子役の折原くるみが登壇。MCの吉田尚記と軽快なトークを展開した。【画像】畠中祐演じる新キャラ「ジュエル」お披露目TVアニメ『ラーメン赤猫』は、集英社「ジャンプ＋」にて絶賛連載中、アンギャマン氏による人気マン